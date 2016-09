Tweet no Twitter

Além das comemorações do 7 de setembro, na próxima quarta-feira será realizada a segunda Seletiva DF para o Porão do Rock. Seis bandas independentes de Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II, São Sebastião, Paranoá, Brazlândia e Itapoã irão competir por uma vaga no Festival.

A partir das 17h, no Pancho Villa, os grupos D’Ladrine, Karma Queen, Quilombo, SBxDF, Selvet e Smooh!!! terão 15 minutos para se apresentar, perante a avaliação de jurados.

