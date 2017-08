Música da melhor qualidade para um público exclusivo e apreciador da arte, esta é a proposta do Sarau Toccata, idealizado pela violinista Káthia Pinheiro. A primeira edição, que também contou com a organização das empresárias Maria e Antonia Palhares, foi prestigiada por cerca de 100 pessoas, que também saborearam delícias de Renata La Porta , harmonizadas com espumantes e vinhos.

O primeiro tema do sarau foi o jazz, com apresentação de um quinteto formado pelo pianista Farlley Derze, saxofonista Isaac Gomes, contrabaixista Igor Diniz, bateir ista João Denicol e cantora Renata Levy. No decorrer do show, o artista plástico Paris Bogéa pintou uma tela. O evento foi realizado na residencia de Káthia Pinheiro e Rafael Justus, e teve um clima aconchegante e intimista

Fotos de Márcia Mossmann e Guto Martins