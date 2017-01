Raul Gazolla adere ao método Ravenna

Tweet no Twitter

O ator Raul Gazolla está em forma e com a silhueta em dia. Raul volta à Rede Globo na próxima novela das nove, “A Força do Querer”, como o treinador de MMA Alan. Para entrar no personagem, ele perdeu 10 kg em dois meses, graças ao método Ravenna.

Técnica que já foi adotada por outros famosos, como a atriz Claudia Raia e até a ex-presidente Dilma Rousseff, que restringe o consumo de alguns grupos alimentares. O acompanhamento é feito com grupos terapêuticos, médicos, nutricionistas, entre outros profissionais.

Foto de divulgação