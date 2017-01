Projeto Literaturas

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O CCBB Brasília recebe nesta segunda-feira, 23, o escritor João Paulo Cuenca, para iniciar o ciclo de oficinas literárias e debates Literaturas, um encontro com autores da nova literatura brasileira. Serão sete encontros mensais, envolvendo os vários gêneros literários.

Ministrando a oficina sobre romance brasileiro, João Paulo abre a série de encontros, para participar de bate-papo com o público das 20h às 21h30. O encontro com a participação do ator Luiz Felipe Ferreira será mediado pelo jornalista Paulo Paniago.