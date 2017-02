As duas salas de cinema Kinoplex Platinum do ParkShopping ficaram concorridas na última quarta-feira. Movimentação por conta da pré- estreia do filme “Jackie”, com a atriz Natalie Portman.

Um coquetel recepcionou os convidados antes da exibição. A noite foi embalada por boa música interpretada por Davi Ramiro e com direito a sorteio de um brinde da estilista Maria Virgínia.

Dona Marisa Letícia e a sociedade de Brasília

Ex-primeira-dama do Brasil Marisa Letícia teve divulgada sua morte cerebral na manhã de ontem, no Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela estava internada desde o dia 24 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. O corpo será velado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo. O ex-presidente Lula se manifestou através das redes sociais pouco tempo após o ocorrido.

Conheci dona Marisa no primeiro mandato do presidente Lula. Fui apresentado durante um evento no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência, ocasião onde dona Mariza Gomes da Silva, mulher do então vice José Alencar, recebia ao lado do marido para uma noite cultural, onde também festejou com um bolo e velinhas o aniversário da primeira-dama do Brasil. Foi um encontro

bastante amistoso.

Foi o primeiro contato de dona Marisa Letícia com a sociedade brasiliense. Muito discreta e avessa aos holofotes, foi extremamente gentil com todos os convidados (haviam várias socialites da capital), que pediam fotos com a homenageada e conversavam sobre os mais diferentes assuntos. O presidente Lula, bastante aguardado na comemoração, acabou não comparecendo por conta de um compromisso de última hora.

Fora esse evento e outros poucos no Jaburu, dona Marisa Letícia nunca mais marcou presença em eventos sociais na capital. Somente nos oficiais. A mulher de José Alencar, Mariza Gomes, que já frequentava o circuito social, era quem costumava organizar e frequentar, especialmente os filantrópicos. De dona Marisa Letícia, ficou a impressão de uma mulher educada, reservada e atenciosa. Que ela descanse em paz.

Fotos de Cristiano Sérgio e Arquivo Pessoal