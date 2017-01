Pré-estreia de Jackie em Brasília

Tweet no Twitter

Marcado para amanhã, quarta-feira, às 21h, na Sala VIP de Cinema do ParkShopping, a pré-estreia do filme Jackie. Noite para convidados, com direito a tapete vermelho e combo de pipoca. O longa-metragem está concorrendo ao Oscar de Melhor Atriz, pela interpretação de Natalie Portman.

O filme mostra um lado mais sombrio da saudosa primeira-dama americana Jacqueline Kennedy Onassis, vivida por Natalie, inesperadamente viúva, após o assassinato do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Jackie se transformou em símbolo de elegância mundo afora.

Fotos de reprodução