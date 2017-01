O esquenta para o carnaval já está começando. Hoje, na Orla do Lago, acontece a quarta edição do Bloco do Abraço, a partir das 16h, com atrações como o Samba Funk Percurssivo, Axé/Swingueira e o DJ Flávio Fatboy.

O bloco é acessível, traz estrutura para cadeirantes e a tradicional praça de Food Trucks e Narg Truck. Para quem quer curtir todos os eventos desde o pré-carnaval, os ingressos podem ser adquiridos nas lojas Bilheteria Digital.

Fotos de reprodução