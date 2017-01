Ponto de vinhos garantido

Em sistema soft open, a importadora de vinhos Ares dos Andes inaugurou na última quinta-feira, 19, sua primeira loja física na capital, para atender o cliente em varejo. Foram mais de 100 convidados, entre donos de restaurantes, clientes e formadores de opinião, para degustarem alguns dos 50 rótulos da casa, como o Tinto Negro Torrontés e Alto Cedro.

Com 68 metros quadrados, localizada em área nobre, na 408 sul, a loja conta com três espaços diferenciados, além da área de exposição para venda dos rótulos, incluindo uma sala para cursos e degustações no piso superior, um wine bar e um jardim com mesas para degustações no local.

O projeto arquitetônico foi da Gabriela Gontijo Arquitetura e Interiores. Na programação estão previstos cursos para brigada de restaurantes e cursos para pessoas físicas, amantes do vinho, que queiram conhecer mais sobre a bebida, além de degustações especiais sob a batuta do sommelier Tiago Pereira e outros profissionais de destaque.

Fotos de arquivo pessoal