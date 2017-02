Tweet no Twitter

A exposição Poema 193 desenvolvida pelo artista plástico Diego de Santos, estará em exibição na Funarte a partir do dia 16 de fevereiro. A abertura será nesta quarta-feira, às 19h, ao público com fala do artista e da curadora, Yana Tamayo. A mostra consiste em desenhos, fotografias e vídeos levando um convite ao público para ativar a vivência estética e sensorial.

O projeto se baseia em um intenso processo experimental acionando o imaginário da concha, da casa, do arquétipo de morada, em confronto com o fogo e suas simbologias para discorrer poeticamente sobre questões que permeiam tanto o campo da intimidade, como sobre conflitos sociais. Nos vídeos percebe-se os registros de conchas em chamas.

