A Pazzo Gelato acaba de chegar a Brasília. Os empresários Alexandre Mangoni, Marcelle Passarinho e Sandra Lanziotti vão trazer para o Conjunto Nacional, um quiosque do sorvete Pazzo, com a típica receita italiana. Além do quiosque, serão distribuídos em mais de 30 pontos na cidade.

Fotos de reprodução