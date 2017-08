Para o Dia dos Pais

O Dia dos Pais finalmente chegou. E para comemorar essa data tão especial, a coluna selecionou opções interessantes de almoço para você.

Menus especiais, com música ao vivo e até pratos para finalizar em casa estão entre as opções de estabelecimentos gastronômicos da capital.

Don Espettoria

O restaurante, que fica na 421 Norte, é especializado em espetinhos e comida brasileira e oferecerá dois pratos especiais para compartilhar. A primeira opção é a Picanha na chapa. A segunda opção é o Filé à parmegiana com arroz branco e batata frita. Para adoçar, ambos vem acompanhados pelo pão de chocolate com sorvete de creme coberto com calda.

Dolce Far Niente

A casa, que é restaurante italiano e pizzaria gourmet, em Águas Claras e na 215 Sul, também apresenta menu exclusivo para a ocasião, composto por dois pratos. Serão servidos no sábado (12) e no domingo (13), tanto no almoço quanto no jantar. São eles: Risoto de ossobuco com agrião baby e Bife de chorizo ao molho de ervas acompanhado de Risoto de alho confit. Além disso, a casa possui programação musical, a partir das 20h.

Empório Árabe Restaurante

O Empório Árabe, experiência árabe completa, terá apresentação de danças típicas das 12h30 às 14h, no domingo (13). Enquanto aproveita a música e o show, o público poderá saborear um almoço especial, com desconto em uma das delícias do menu convencional. O Carré ao funghi (carré de cordeiro ao extrato de funghi, cuscuz marroquino com macadâmia e cardamomo). A casa funciona na 215 Sul e em Águas Claras.

Eu Chef – Alta Gastrô

A Eu Chef Alta Gastrô, empório gourmet localizado na 408 Sul, está com um encarte especial para a data, com opções de kits para presente com produtos da Vom Fass, entre azeites, balsâmicos, bebidas finas e destilados. Além disso, há também pratos preparados na técnica sous vide, prontos para o cliente finalizar em casa. São várias opções de pratos, disponíveis na loja.

Figueira da Villa

Para quem deseja antecipar a comemoração do Dia dos Pais, um ótimo destino é o restaurante Figueira da Villa, na Villa Planalto, que lança, neste sábado (12), a Feijoada com Choro, durante o almoço. A feijoada completa, acompanhada de arroz branco, couve, farofa, torresmo e molho apimentado, servidos nas tradicionais cumbucas de barro. Quem anima a tarde é o trio Choro a Granel, apresentando os sucessos do gênero e releituras de clássicos da MPB.

Mercadito Bar e Restaurante

No Mercadito, a comemoração começou na quinta-feira (10) e se estende até sábado (13). O restaurante oferece dose dupla em todos os uísques Johnnie Walker, como o Black Label e o Blue Label. A casa não funcionará durante o Dia dos Pais.

Restaurante Universal

A casa, que não funciona aos domingos, abrirá excepcionalmente neste dia 13/8, das 12h às 16h, para brindar o Dia dos Pais. A chef Mara Alcamim vai preparar um Especial Premium da Chef: o T-Bone Black, uma carne suculenta e macia. Os acompanhamentos serão surpresa, revelados somente no dia aos clientes..

Rubaiyat Brasília

A casa oferece um drinque especial como cortesia para os homenageados do dia. O Corleone é preparado com cachaça, suco de abacaxi e Cedilla, licor de açaí com sabor frutado de chocolate e especiarias. Para acompanhar, a casa sugere o Mixed grill, bife de chorizo, baby pork, frango caipira, linguiça de lombo, costela suína. Acompanha legumes na grelha com arroz ou farofa.

Nikkei Sushi Ceviche e Bar

O espaço especializado em comida nipo-peruano dará uma sobremesa de cortesia para os pais. Quem passar pelo local poderá escolher dentre a cocada Nikkei e a Tres Leches, torta peruana com calda de leite condensado, creme de leite, leite integral e rum, coberta com merengue italiano.

Bamboa Bar

Na Bamboa Bar, domingo é sinal de muita música e boa comida. Os pais que forem acompanhados dos filhos serão recebidos com uma caneca de chopp Brahma e de quebra poderão ouvir os sucessos da dupla sertaneja William & Marlon, do grupo Se Joga e do DJ Gustavo Carvalho, que animam o final de tarde do restaurante.

Cantina da Massa

O prato sugerido para o Dia dos Pais é o ravioli de ricota com molho ao sugo, bastante socilcitado na casa. A Cantina da Massa é uma exelente opção para comemorar a data, é um restaurante tradicional e com ambiente aconchegante e intimista.

Casero Restaurante & Bistrô

O Casero preparou uma surpresa para os pais que almoçarem no local no domingo. Eles terão direito a um chopp ou uma sobremesa da casa. Para o menu, o restaurante preparou diferentes tipos de entrada e um cardápio variado, que vai de frutos do mar às saborosas carnes, como a tradicional Picanha grelhada.

Restaurante Manzuá

Com atmosfera acolhedora o Manzuá oferece a culinária nordestina, com moquecas, peixes e frutos do mar. Para o mês dos pais, a casa apresenta cardápio especial com promoção que inclui bobó de camarão com arroz branco e farofa de acompanhamento. Para adoçar a refeição, o Creme de papaia com vinho do Porto. A bebida sugerida é o vinho Mi Terruño. O brinde da tarde será o tradicional cafezinho e haverá sorteio de brindes, como viagens e uma máquina de café.

Limoncello Ristorante

Para os que querem comemorar a data em clima europeu, o restaurante italiano Limoncello é uma ótima opção. Com espaço elegante e com temas clássicos, serve pratos requintados e vinho. Para o domingo (13) a sugestão especial é o Risotto de paleta.

Fotos de Pedro Santos, Thiago Bueno, Leo Feltran e Felipe Menezes