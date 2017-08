A arquiteta Stella Lutterbach traz para Brasília o curso de meditação “O Fenômeno e a Dádiva”, que acontece nos dias 07 e 08 de outubro, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada. Em dois dias de ensinamento, o workshop ministrado por monges da Oneness Univerity, na Índia, é transmitido por videoconferência e tem o objetivo de aprimorar o bem estar humano.

Na tarde, haverá ainda uma meditação com o mestre e fundador da Oneness University, Sri Bhagavan. As inscrições podem ser feitas no site do Fenomeno Brasil. E não há limites de idade ou crença. “É uma jornada de auto-observação e clareza sobre os padrões que bloqueiam a experiência de uma vida feliz e plena e, principalmente, livre de sofrimento”, conclui Stella.

Fotos de Dani Leela