Novo livro

O Memorial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT – Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, colocou em exposição 35 obras de arte oriundas de doações ao Tribunal.

Melodia

Cantora brasiliense Leila Chagas lança seu primeiro CD, intitulado de “Vida da Cantora Leila Chagas”. Evento de lançamento marcado para o dia 7 de fevereiro, na varanda da Churrascaria Steak Bull.

Ele e ela

Dia especial para a empresária da moda Cláudia Galdina. Ela completa nesta terça-feira mais um ano de vida. Recém-chegada da Bahia, onde passou as férias com a…

…família, ela afivelou as malas novamente, para brindar o aniversário ao lado do marido Raul, longe de Brasília. Destino guardado a sete chaves.

Luto

A coluna se solidariza com os familiares do empresário e agropecuarista Olavo de Castro, fundador do Castro’s Park Hotel de Goiânia. Ele faleceu aos 92 anos, no último dia 25, na capital goiana.

B’day

Querido no eixo Rio – São Paulo e com muitos amigos em Brasília, Alex Paulucio, aniversariante desta terça-feira, comemorou antecipadamente, no domingo. Foi com uma sunset no Esther Rooftop, em São Paulo.

Leitura

Brasiliense Roberto de Siqueira lança no dia 7, na Livraria Cultura do Iguatemi, o livro “A Trilogia do Viajante dos Sonhos: Livro l – O último Aprendiz”. A obra narra uma jornada em busca de respostas.

Cara a cara

Presidente em exercício do Tribunal de Contas do DF, Conselheiro Paulo Tadeu recebeu o governador Rodrigo Rollemberg para uma reunião. O assunto? A realização de obras no Hospital da Criança.

Pequenos

No início de março chega a Brasília, no Teatro da Unip um espetáculo infantil. “Bita e os Animais” é uma montagem teatral baseada na animação O Mundo Bita, que virou sucesso no canal Discovery Kids.

