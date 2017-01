O ano de 2017 marca a chegada de novas casas ao Pontão do Lago Sul. A marca Fausto & Manoel inaugura espaço em março. Já no último dia 6, entrou em operação o Bar do Sallva, um anexo do Sallva Ristorante. Com vista privilegiada para o Lago Paranoá, o cardápio do bar, assim como o do restaurante, também é assinado pela chef Andrea Munhoz.

Fotos de arquivo pessoal