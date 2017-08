Na última quarta-feira, o ParkShopping recebeu em seu Espaço Gourmet o pré Sparkling Wine Fair, a maior feira internacional de espumantes de Brasília. Na ocasião, o idealizador César Santos recebeu convidados, expositores e imprensa para apresentar o evento que vai reunir mais de 30 vinícolas do Brasil e do mundo nos dias 15 e 16 de setembro, no Pontão do Lago Sul.

1 de 9

Fotos de Robert Reblin