Natal da solidariedade

Passando para agradecer a todos os amigos, leitores e colaboradores que contribuíram este ano com a nossa campanha solidária de Natal, que teve como madrinha a atriz e apresentadora Adriane Galisteu.

Sucesso total, mesmo com as turbulências econômica e política enfrentadas pelo Brasil, em especial Brasília, arrecadamos 842 brinquedos, 197 a mais que no ano passado. Todos novos e de excelente qualidade.

Dez instituições e ONGs do DF e de Goiás, entre elas Abrace, Vida Positiva, Amigos da Vida, Casa da Mãe Social de Formosa e Sociedade de São Vicente de Paulo

foram beneficiadas com a ação deste ano.

Todos os brinquedos doados, bem como o nome de quem doou e a quantidade entregue, estão devidamente registrados em um caderno, disponível na redação do Jornal de Brasília, para quem quiser conferir.

As ONGs e instituições que receberam os brinquedos nos forneceram recibos com a quantidade recebida e demais informações. Documentação também disponível na redação do JBr, para quem quiser dar uma olhada.

Muito obrigado a todos que colaboraram com o sucesso desta ação social, que chegou à sua 4ª edição com o compromisso de ajudar crianças necessitadas. Que essa ajuda se transforme em bençãos para todos em 2017.

Chá de alegria

Médico Gilvan Alves, como faz em todos os finais de ano, recebeu amigos para seu “Chá de Natal”, na sua cobertura da Asa Norte. Festa ao som do DJ Djellis, com comidinhas e drinques do chef Rafael Claudino.

Noite com todas as tribos reunidas no local. Empresários, socialites, médicos e a turma em dia com a academia. Mix que deu o tempero animado do concorrido evento, que já se tornou tradicional na capital.