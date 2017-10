Mostra na sede da ONU conta a história de Brasília

A capital federal ganha lugar de destaque em um dos lugares mais emblemáticos do mundo. A Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova York, está com uma exposição que narra através de fotografias a epopeia da construção de Brasília.

A pioneira Mercedes Urquiza, que viveu a construção da capital quando chegou a Brasília em 1958 é a curadora da exposição “Brasília 1957: Uma Saga do Século XX”, que fica até o dia 20 de outubro na sede da ONU, em Nova York.

Promovida pela Sociedade da Língua Portuguesa a mostra conta com 18 fotografias do sueco Ake Borglund. Depois de Nova York, a exposição segue para a Embaixada do Brasil em Washington, onde desembarca no dia 20 de novembro.