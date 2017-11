Mostra com obras de Salvador Dalí em Brasília

Brasília receberá a exposição itinerante Dalí – A Divina Comédia, de Salvador Dalí. A mostra contém 100 obras renomadas do conceituado pintor catalão e estará na capital a partir de 15 de novembro até 4 de março de 2018. Os trabalhos estarão expostos na Caixa Cultural Brasília, no Setor Bancário Sul.

Quem quiser conferir, encontrará uma simbiose entre Dalí e Dante Alighieri, já que as pinturas retratam os escritos do poeta. Dalí, com sua magnificência, conseguiu transportar para suas telas todos as sensações pelas quais o escritor passou. Na ocasião, poderá ser visto todo o surrealismo de Dalí na exposição.

Fotos de reprodução