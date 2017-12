Morre produtor cultural Wilson Nemov

Tweet no Twitter

A cena noturna da cidade está de luto com o falecimento do produtor cultural e DJ Wilson Nemov. Ele faleceu, aos 28 anos, no Hospital Santa Helena, em decorrência de problemas pulmonares.

Baiano, da cidade de Salvador, Wilson morava há 9 anos em Brasília, onde era conhecido como um dos principais produtores culturais que agitava as noites da capital, além de ser muito famoso como DJ.

Wilson, também colaborou com veículos de comunicação da cidade, como o Site Finíssimo, onde escrevia sobre música, cultura e estilo de vida. Atualmente ele trabalhava na Destak Assessoria de Imprensa.

O corpo do produtor cultural seguirá neste domingo para Salvador, respeitando o desejo de sua mãe, dona Dora Oliveira. O sepultamento acontecerá amanhã, segunda-feira, no cemitério Jardim da Saudade.

Muito querido na cidade, ele recebeu incontáveis homenagens por parte dos amigos e colegas de trabalho nas redes sociais. “Fica uma saudade muito grande. É muito triste”, afirma o amigo Daniel Fernandes.

Fotos de arquivo pessoal