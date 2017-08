Morre galerista Celina Kaufmann

Domingo triste em Brasília. Uma das marchands e galeristas mais respeitadas e renomadas de Brasília, Celina Kaufmann faleceu na madrugada deste domingo. Informações dos amigos mais próximos dão conta que Celina sofreu um infarto fulminante.

Casada há alguns anos com o empresário Celso Kaufmann, Celina comandava a Art&Art Galeria na QI 21 do Lago Sul e era muito querida no eixo Brasília-São Paulo. O velório e sepultamento serão realizados no Cemitério São Paulo Cardeal, na capital paulista .

Fotos de arquivo pessoal e reprodução