Miss Universo é da França

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O concurso de beleza mais aguardado do ano, aconteceu ontem, domingo, em Manila, nas Filipinas. E a torcida para a Miss Brasil Raissa Santana estava em peso. Mas, não foi dessa vez que uma brasileira conseguiu o título. Raissa ficou entre as treze mais bonitas. A Francesa Iris Mittaenare foi eleita a Miss Universo 2017.

Em segundo lugar, a haitiana Raquel Pélissier, e a colombiana Andrea Tovar, em terceiro. Os brasileiros estavam ligados na transmissão do programa. E enquanto assistiam, alguns comentavam nas redes sobre a fala de Cássio Reis, comentarista do concurso, quando disse que a Miss Canadá Siera Bearchell estava ali por causa das cotas.

E o stylist Raphael Mendonça a chamou de “cheinha”, além de dizer que ela não tinha “corpo de miss”. Siera não ganhou o concurso, mas ganhou o público com a simpatia e o sorriso. E o mais interessante, é que o evento foi apresentado por uma modelo plus size, a queridinha do público Ashley Green.

Fotos de reprodução