A diretora do Comitê de Pesquisa e Desenvolvimento do Silicio Foundation e especialista em Dermato-Cosmética, Mika Yamaguchi, desembarca em Brasília, dia 17 de agosto, a convite da Farmacotécnica para ministrará a palestra “Dermo e Nutricosméticos – Inovações In e Out a favor da beleza”, no auditório da empresa, na SHLS 716, às 19h30. O evento é direcionado para médicos e nutricionistas.

Foto de arquivo pessoal