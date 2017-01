Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Baile de Gala da Vogue, que abre a temporada carnavalesca de 2017, já tem os mestres de cerimônia da festa escolhidos. A apresentadora Sabrina Sato junto ao colunista Bruno Astuto assumem a função.

O evento, no dia 16 de fevereiro, em São Paulo, terá o tema Lady Zodiac e contará com atrações como a cantora Anitta, o baiano Durval Lelys e a top Barbara Fialho. Além da participação da bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.

Como referência aos signos astrológicos, o baile apresentará as Musas do Zodíaco: Vanessa da Mata (Aquário), Mariana Ximenes (Touro), Cléo Pires (Libra), Taís Araújo (Sagitário), Claudia Raia (Capricórnio) e Adriane Galisteu (Aries).

Fotos de reprodução