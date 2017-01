Menu orgânico em Mônaco

Para quem está curtindo férias no exterior, o restaurante Elsa do Monte-Carlo Beach, em Monte Carlo, é uma ótima parada turística de luxo. Principalmente se você presa por um alimento de qualidade e 100% orgânico. O Elsa, que recebe este nome em homenagem a escritora Elsa Maxwell, é o único no Sul da França a receber a certificação Bio (orgânico) pelo Ecocert.

O menu possui ingredientes livres de OGM (Organismos Geneticamente Modificados). A cozinha busca atributos gustativos, nutricionais e estéticos e é preparado de forma a preservar todas essas qualidades. O restaurante mostra a natureza como evidência e segue com a preocupação da preservação do meio ambiente e da comunidade.

O chef Paolo Sari comanda o Elsa desde 2012, e depois de dezoito meses, o restaurante ganhou a primeira estrela Michelin. Paolo cozinha desde os nove anos e já trabalhou no La Tante Claire, em Londres, e fez uma turnê pela Coreia, China e Japão. E, ainda, na cozinha Kaseiki, onde passou três meses em um mosteiro para estudar vegetais. Sua regra é que tudo seja orgânico.

Seu lema é “uma mente saudável em um corpo saudável”. Um de seus pratos principais é o Bio Sama, de cenoura, abobrinha, cebolinha e ervas do jardim molhado. Outro sucesso do chef, que mistura tradição e modernidade, são as alcachofras cruas e cozidas, ratatouille, mini erva-doce, ervilhas em uma deliciosa sopa com flores de abóbora.

