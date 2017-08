Marc Ange leva exposição para o The Beverly Hills Hotel

Mais uma novidade interessante mais os amantes das artes e das redes sociais. O Le Refuge, o famoso daybed rosa projetado pelo artista e designer parisiense Marc Ange, será exibido no The Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, até o dia 26 deste mês. Com suas cores tema de assinatura e elementos de design adorados, o “Pink Palace” está oferecendo o cenário ideal para que os visitantes aproveitem a famosa peça.

Publicidade

Ange apresentou pela primeira vez o Le Refuge durante a Semana do Design de Milão, em abril deste ano, em colaboração com a revista Wallpaper e The Invisible Collection. A peça fez grande sucesso, foi e continua sendo amplamente divulgada nas redes sociais sob as hashtags #lerefuge e #marcange, ganhando o título de “Most Instagrammed Piece of Milan Design Week” pelos meios de comunicação mundiais.

Como o próprio nome sugere, Le Refuge é um lugar onde se encontra conforto e paz, como nos amplos jardins e instalações do The Beverly Hills Hotel. “É a projeção de uma memória de infância. Suas grandes folhas formam um abrigo sob o sol, longe da realidade, assim como aqueles da selva imaginária que cresce no quarto de uma criança que procura escapar”, disse Marc, que se inspirou em sua nova vida em Los Angeles.

Fotos de arquivo pessoal