Em ação inédita, a empresária e escritora Manu Berger foi convidada pela diretora da Tiffany & Co no Brasil, Luciana Marsicano, para comemorar seu aniversário, no espaço do Iguatemi São Paulo, com o melhor estilo da marca: brilhante como diamante.

A decoração especial contou com mesa com flores, trufas, pirulitos de chocolate personalizados com a letra M e o bolo, que reproduzia a tradicional caixa de presente da grife com a inscrição “Manu & Co”.

Fotos de arquivo pessoal