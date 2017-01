Mais uma de Justin Bieber

Ano novo, vida nova. Espere. Ano novo, e o mesmo Justin Bieber, que acaba de aprontar mais uma. Segundo o site TMZ, o cantor abandonou o cãozinho Todd, adotado por ele em agosto. Este é o quarto bichinho que ele abandona.

O histórico de abandono de animais por Justin Bieber é antigo, antes de Todd, o músico já abandonou um hamster, um macaco e outro cão. Os fãs do cantor o criticaram por essa atitude.

O animalzinho está doente, e precisa de uma cirurgia que custa 8 mil dólares. O dançarino de Biber, C. J. Salbador, adotou Todd e criou uma campanha virtual para cobrir os custos do tratamento do bichinho, que nasceu com uma displasia severa no quadril.

Com a ajuda de 90 doadores, incluindo o ator jaden Smith, o dançarino conseguiu mais de 8 mil dólares. Bieber não estava entre os doadores, e alegou que não poderia cuidar do cachorrinho, devido a agenda cheia.

Fotos de reprodução