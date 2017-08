Lázaro Resende lança coleção

O maquiador Lázaro Resende está em seu melhor momento, além de vencedor do Prêmio Avon de Maquiagem 2016, ele tem se destacado não só com as maquiagens, agora também no mundo dos negócios. O empresário está investindo na sua marca que oferece produtos e serviços de beleza com a qualidade garantida pelo seu talento. Lázaro lançou nesta dia 15 a nova linha de batons, da sua marca LZR.

Um dos pontos altos da noite foi o desfile de noivas que marcou a abertura da agenda do maquiador para 2018. Lázaro, que é um dos profissionais mais requisitados de Brasiília, está lançando também seu pacote de cursos sobre empreendedorismo no ramo da beleza, todos on-line. O evento de lançamento foi para um grupo seleto de convidados e ocorreu no salão Hélio Diff, do Lago Sul, onde funciona seu estúdio, com show de Babi Ceresa.

1 de 14

Fotos de Érica Bohmer