Lavou tá novo

Será lançado em Brasília o aplicativo Lavô, que irá ofertar mais de 10 mil vagas de emprego com horários flexíveis e pagamentos semanais e renda mensal de até 6 mil reais. A Lavô será uma ferramenta destinada a realização de lavagens 100% ecológicas em automóveis (carros, camionetes e pick-ups) e funcionará de forma semelhante ao Uber.

Para aqueles que desejam trabalhar com o aplicativo basta realizar o cadastro no site www.lavo.online e apresentar toda a documentação exigida, que será avaliada e, após a aprovação, técnicos da Lavô irão realizar o treinamento dos cadastrados para que assim possam executar as lavagens corretamente e ter a sua própria renda.

Foto de arquivo pessoal