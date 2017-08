Cerca de cem convidados foram prestigiar o lançamento do Águas pela Paz – II Seminário Internacional de Água e Transdisciplinaridade, no Restaurante Universal. A noite, regada ao cardápio especial da chef Mara Alcamim, contou com a presença de Rodrigo Rollemberg, representantes da Unesco, ONU, entre outros. Maria Paula Fidalgo recepcionou os convidados com poema sobre a água, de autoria de Vera e TT Catalão.

Em seguida, o guru Sri Prem Baba falou sobre a importância de diversos segmentos da sociedade se unirem para a preservação do nosso maior bem comum. O Águas pela Paz, evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, acontece de 26 a 29 de outubro, no Museu da República, com a missão de criar pontes e promover encontros para uma aliança global pacífica pela conservação e uso consciente da água.

