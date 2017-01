Lady Gaga agora é Tiffany

Lady Gaga agora será o novo rosto da joalheria Tiffany & Co. A cantora vai debutar no lançamento da linha Tiffany HardWear em um vídeo de 60 segundos no intervalo do SuperBowl, o qual Gaga será atração principal.

O lançamento tem as peças inspiradas em um bracelete unissex de 1971, que estava nos arquivos da Tiffany. A direção criativa será assinada por Grace Coddington, ex-Vogue US, e as fotos por conta de David Sims.

“Em Nova York, você nasce sabendo que a Tiffany é a melhor, que é lá onde a mágica acontece. A marca é definitiva e icônica, ainda assim continua evoluindo com o tempo”, disse Lady Gaga em um comunicado oficial.

Sobre a escolha da nova representante da joalheria, Caroline Naggiar, chief brand officer da label disse: “Lady Gaga, sua originalidade, criatividade e coragem refletem o espírito dessa coleção”. A repercussão foi grande.

A coleção Tiffany HardWear estará disponível online a partir do dia 2 de maio, mas nas lojas físicas ao redor do mundo, estará à venda em 28 de abril. Como se trata de uma edição limitada, as peças estarão em pre-order a partir de 5 de fevereiro.

Fotos de David Sims