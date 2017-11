Tweet no Twitter

Jazz, Wine & Beer é um festival que une música, vinhos e cervejas. O evento chega em Brasília no dia 14 de novembro, véspera de feriado, e acontecerá no clube AABB, no Setor de Clubes Esportivos Sul.

No cardápio, pães, tábua de frios, salada, hambúrgueres e muitas outras delícias. E para beber, requintados espumantes e vinhos. O som ficará por conta dos artistas Baptiste Herbin, saxofonista francês e de Carlos Cárdenas, saxofonista da Venezuela.

Foto divulgação