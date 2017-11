Inaugurou nesta última terça, 7, no salão Hélio do Lago Sul, o projeto Miti Box, criado por Kely Pinheiro e Raquel de Campos. Na festinha, que contou com 100 convidados, degustação de doces da Thays Marega e brindes de vinho rosé. Vale lembrar que as belíssimas Miti Box estão em exposição no salão até o Natal.