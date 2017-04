Guns N’ Roses agita Brasília

Nem a chuva intimidou as mais de 30 mil pessoas que assistiram ao incrível espetáculo realizado pela banda Guns N’ Roses, no último domingo, dia 20, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

O público matou a saudade de ver, no mesmo palco, o vocalista Axl Rose; o guitarrista, Slash; o baixista, Duff McKagan e o tecladista Dizzy Reed, formação original que não tocava junta há 23 anos.

Os roqueiros levaram os fãs ao delírio com clássicos como Welcome to the jungle, Civil War, Live and let die, além de surpreender ao tocar Coma, canção raramente executada pelo grupo ao vivo.

Fotos de Katarina Benzova