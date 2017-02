Gritos e poemas

Tweet no Twitter

A Companhia Dos à Deux da início ao espetáculo Gritos, que estará em cartaz no CCBB Brasília do dia 8 até dia 20 deste mês. Com concepção, dramaturgia, cenografia e direção de André Curti e Artur Luanda Ribeiro, a peça é formada por três poemas gestuais criados a partir de um tema: o amor.

A peça foi inspirada em temas da atualidade. O drama foi criado durante o processo de pesquisa e de criação artística. Com a narrativa sobre as pessoas invisíveis na sociedade, o preconceito, o desprezo, os refugiados, a guerra e o amor que compõem os três poemas, os três gritos. Fica a dica.

