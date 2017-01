Tweet no Twitter

Morando atualmente em Nice, França, Gretchen retorna à Brasília para atacar de DJ por uma noite na maior farra que acontece no dia 11 de fevereiro no Minas Hall. A eterna rainha do bumbum nunca sai dos holofotes.

Nos últimos meses, Gretchen tem ganhado uma legião de fãs, que assistem à seus vídeos do Youtube, em que mostra a rotina de uma dona de casa. Um canal que ela chama de “canal do bem”.

