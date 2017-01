Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na próxima segunda-feira, dia 30, o restaurante Carpe Diem, da 104 Sul, recebe o lançamento da 4ª edição do Panelas da Casa. Convidados e formadores de opinião poderão provar, em primeira mão, os menus das 25 marcas participantes. No detalhe acima, os chefs participantes desta edição do festival gastronômico.

O evento, genuinamente brasiliense, tem como proposta valorizar a gastronomia e a produção local, oferecendo menus completos criados especialmente para a ocasião. Os principais chefs e restaurantes de Brasília estarão participando do Panelas das Casa.

Foto de Telmo Ximenes