A casa Hostaria dei Sapori lança o Festival Carbonara com criação de menu especial com mais de vinte variações do prato, um dos mais conhecidos da gastronomia Italiana. Dentre as variações do carbonara estão receitas com bacalhau, com alcachofras, abobrinhas, calabresa e também uma versão vegana. O evento vai até dia 30 de setembro.

Foto de reprodução