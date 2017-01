Festa no rooftop

Tweet no Twitter

A cobertura do San Marco Hotel foi o local escolhido para a sunset party que festejou o aniversário do jornalista Manu Santos. Tarde com uma das vistas panorâmicas mais bonitas da capital.

O DJ Tarcísio Boquady comandou as pick-ups do encontro, que reuniu a turma moderninha e descolada da cidade. Para refrescar o calor do verão, foram servidos drinques especiais e mix de frutas.

Esperto

Secretário-adjunto de Trabalho, Thiago Jarjour modernizou o parque tecnológico da Setrab com a criação de uma central própria. Os 400

computadores das agências do trabalhador passaram por um upgrade.

Mangiare

Empresária Fabiany Damasceno será a anfitriã desta noite. Ele recebe convidados no seu Limoncello Ristorante para apresentar o novo cardápio italiano contemporâneo da casa, assinado pelo chef Wilian Mateus.

Partitura

Kathia Pinheiro, da Toccata, está debruçada sobre um projeto especial: a definição do repertório dos primeiros concertos da Obach, nova orquestra de Brasília, lançada no fim de 2016. Apresentação em março.

Deu onda

O que começou como um simples namoro caminha para um relacionamento sério. Advogada Patrícia Garrote e o empresário uruguaio Carlos Alberto Castellanos, ao que tudo indica, deverão em breve trocar alianças.

Vai um Globo?

No Dia da Bossa Nova, comemorado nesta quarta-feira, o produtor João Felipe Maione promete uma ação especial. Quem adquirir os ingressos para o Bossa in Concert, dia 27, ganhará um pacote do biscoito Globo.

Rainhas…

Mal começou o ano e já começaram as “famosas festas de adesão”. Tem uma mocinha em Brasília, que parece que vive disso. Ela e a mãe estão sendo chamadas de rainhas da adesão. Tudo é motivo para festa.

…da adesão

Se não bastasse, ainda incomodam os outros ligando e mandando mensagens convidando para esse e aquele evento. Já que posam de bacana, por que não fazem a linha fina e oferecem os eventos do próprio bolso?

Agito

O Bloquinho das Antigas, festa que acontece na Orla da Prainha do Clube da Engenharia, neste sábado, a partir das 16h, vai proporcionar uma sunset com os maiores representantes do axé em Brasília.

Fotos de Paula Pratini