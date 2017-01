Jornalista Fábio Bernardo comemorou aniversário, no último dia 23, da maneira que mais gosta. Badalado colunista social do Jornal da Paraíba, Fábio celebrou mais um ano de vida em clima de festa, com um happy hour organizado pelos amigos mais próximos, no Bar Roccia, em João Pessoa.

Foto de arquivo pessoal