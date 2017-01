Festa das cores

O Clube de Golfe de Brasília ficou multicolorido na virada. O local foi escolhido para mais uma edição do fervido “Réveillon das Cores”, que levou muita gente bonita e descolada para o local.

Noite com jantar servido em conjunto pelos restaurantes Cru Balcão Criativo, Parrilla Madrid, Oliver e Pizzaria Baco. Já a animação, por conta de DJs estrelados e das bandas My Music e Du Rio.

Conquista

O Hospital Santa Lúcia acaba de receber um certificado de excelência por conta do Banco de Leite Humano da instituição. Reconhecimento entregue pela Rede Ibero-Americana de Bancos de Leite.

Luz, câmera…

E o CCBB Brasília começa o ano com uma mostra de cinema diferente. É o Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante, que vai exibir produções nacionais e internacionais.

…e ação

São filmes feitos por crianças e adolescentes entre 8 a 17 anos de idade. Além das produções também serão oferecidas oficinas de cinema. A mostra fica em cartaz até 19 de janeiro.

Zodíaco

O baile carnavalesco da revista Vogue Brasil virá com tema “Lady Zodiac” no Carnaval deste ano. A folia chique, no Hotel Unique de São Paulo, está marcada para o dia 16 de fevereiro.

Competente

Novos caminhos para o jornalista Caio Barbieri, muito querido em Brasília. Ele acaba de assumir a gestão do departamento de Relacionamento com a Imprensa do Grupo Objetiva de Comunicação.

Altar

Marcado para o próximo dia 11, em São Paulo, o casamento do top fotógrafo Bruno Stuckert com Fernanda Nobre. Cerimônia na Igreja Nossa Senhora do Brasil seguida de festa no Chez Oscar.

Desembarque

A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) desembarca em Brasília com seus disputados cursos de Artes e Moda, a partir deste mês de janeiro. A FAAP DF está localizada no Setor Bancário Sul.

Fotos de Paulo Cavera