Festa OAB Na Praia

O Dia dos Advogados do Distrito Federal foi comemorado com muito estilo e diversão em uma grande festa no projeto Na Praia. Mais de cinco mil pessoas, entre advogados e acompanhantes, participaram da maior festa da advocacia da capital. A animação ficou por conta da Banda Primeiro Beijo e com a atração principal da Banda Eva.

Juliano Costa Couto, presidente da OAB/DF, destacou a satisfação de poder reunir a advocacia. “É uma alegria estar com vocês, trocando essa energia. Que a união seja sempre o nosso norte. Parabéns advogados e advogadas que lutam pelos direitos de seus clientes, pelos direitos dos cidadãos e por uma Brasília melhor”.

Fotos de reprodução