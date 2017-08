Feijão maravilha

Tarde animada no Lago Sul no último fim de semana. Ao lado do marido, o advogado Guilherme Trotta, Odette Trotta abriu a casa para uma descontraída feijoada, que festejou seu aniversário.

Publicidade

Encontro com a presença da família, boa parte vinda do Rio de Janeiro, onde os Trotta possuem uma linda cobertura, e amigas próximas de Brasília. Comemoração que só terminou ao anoitecer.

Sessenta

Um dos médicos cardiologistas mais respeitados da região Centro-Oeste, Nasser Sarkis comemora seus 60 anos com almoço festivo. Será no Recanto das Águas, no dia 3 de setembro.

Roteiro

Advogados Marcelo Talarico e Carla Lobo deram uma pausa na agenda de trabalho e viajaram para a Itália. Dias de dolce far niente em Florença. Voltaram ontem, reenergizados.

B’day

Jornalista Isabel Almeida comemora no domingo mais um aniversário. Será com um churrasco regado a drinques e muita música na casa de Cristiane Brasil, no Lago Sul. Já no dia 22, ela recebe para um almoço no Iate Clube.

Susto…

Violência no Lago Sul. Mais uma casa vítima da insegurança que tomou conta de Brasília. Desta vez a do casal Esteves Colnago e Gláucia Benevides, que foi invadida por volta de 5h da manhã, de ontem.

…no Lago

Os ladrões conseguiram entrar na casa, que possui alarme, cerca elétrica e cachorro, roubando vários objetivos de um dos ambientes da residência. Fugiram do local e até agora não foram capturados.

Luto

Marcada para sexta-feira, a missa de sétimo dia da galerista e marchand de Brasília, Celina Kaufmann. O local escolhido para a celebração foi a São Camilo de Lellis, na 303/304 Sul.

Croqui

Estilista Nágela Maria recebe convidados na próxima semana, na Asa Sul, para apresentar sua nova coleção desenvolvida ao lado da filha Andréa Monteiro. Evento com a presença da Abrace.

Tinta

É hoje, em São Paulo, a abertura da exposição coletiva In Art, em homenagem ao saudoso Manabu Mabe, uma dos mais célebres artistas plásticos do Brasil. Dila e Alexandre Spinola serão os anfitriões do encontro.

Diversão

Diretores do Parque Nicolância, Marcelo Márcio e Marco Antônio Gomes, receberam, ontem, a visita do VP mundial da Disney – e chairman da Associação Internacional de Parque de Diversões e Atrações, Greg Hale.

Fotos de Marcelo Chaves