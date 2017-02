Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Folia chegando e o agito de sábado de Carnaval está garantido no Universal Diner. Para quem gosta da festa do Momo, a chef Mara Alcamim vai promover uma superfeijoada carnavalesca no dia 25 de fevereiro.

Carol Nogueira e banda e a cantora Kris Maciel animam a tarde com um tradicional bailinho. Tarde ao som dos clássicos do samba, de axé e de marchinhas, acompanhada da deliciosa iguaria da cozinha brasileira.

Fotos de Daniel Zukko e Luh Fiuza