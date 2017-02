Esquentando os tamborins II

Carnaval chegando e Brasília já começou a esquentar os tamborins. São várias festas, esquentas, blocos e animação pelas ruas. A temporada mais colorida do ano está aí com agitos que vão de aquecimentos até pós-carnaval.

Hoje, na Victoria Haus, a partir das 22h30, o Baile do Branco vem com muito axé, pop e house, com a presença das ex-dançarinas do É o Tchan!: Sheila Mello e Scheila Carvalho. A festa será ambientada no clima de Salvador.

E ainda hoje, dia 3, o CarnaMimosa agita o OutroCalaf em clima de baile de salão. Com um palco caprichado, o esquenta para o Carnaval terá o som do DJ Biondo e quem for fantasiado será clicado para flyers do evento.

Já a primeira Drops de 2017 será retrô. Dia 4 de fevereiro, no Espaço Secreto, às 22h30, a festa volta para as micaretas 2000, com muito axé, samba no pé, swingueira e frevo. Serão várias atrações como Andie Sangalo & Bisca Leitte.

Ainda no dia 4, o pré-carnaval do Samba na Rua, no Círculo Operário do Cruzeiro, promete uma festa inesquecível e recheada de atrações. Com a tradicional roda de samba e a participação do grupo ‘Contém Dendê’ .

Com o intuito de realizar eventos para revitalizar áreas urbanas e também como um esquenta carnavalesco, sábado tem Imagina no Carnaval com o bloco Aparelhinho. O festejo será no o Setor Comercial Sul e começa às 19h.

Dia 5 de fevereiro, acontece o desfile das Virgens da Asa Norte, no Conic. Começando às 9h, vai ter Afoxé Omo Ayó, apresentação da Oficina e Bloco Eletrônico Patubatê, da Orquestra Popular Marafreboi e concurso.

O famoso Suvaco da Asa sairá no dia 11 de fevereiro, das 9h às 22h. Ocupa o gramado do Setor de Diversões Central, em frente à Funarte. Um dos maiores e mais democráticos blocos do DF terá como de costume, o grupo Patubatê.

Fotos de reprodução