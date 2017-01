Um dos blocos mais queridos em Brasília, vai para o segundo aquecimento neste sábado, dia 28. O Imagina no Carnaval é o evento comandado pelo Babydoll de Nylon e acontece no Setor Comercial Sul. No último sábado, o esquenta foi por conta do tradicional Suvaco da Asa. E no dia 4, quem comanda é o Bloco Aparelhinho.

Fotos de reprodução