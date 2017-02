O Longe, novo espetáculo da Cia Burlesca, entra em cartaz a partir do dia 3 deste mês. Retorna em março, no Teatro Dulcina de Moraes. A apresentação tem como inspiração o conto “Safari Definitivo” da escritora sul-africana, Nadine Gordimer.

A montagem é um drama dirigido por Patrícia Barros e tem as atrizes Julie Wetzel e Lyvian Sena no elenco. A narrativa do espetáculo traz duas personagens do conto, com trajetórias particulares e que se tornam comuns.

Fotos de reprodução