Entre o drama e a comédia

O espetáculo {Entre} Cravos & Lírios estará em cartaz do dia 3 a 5 de fevereiro, na Caixa Cultural. A apresentação cômica leva o público a refletir sobre o elemento trágico da existência humana. Peça predominantemente não verbal, com direção de Lidiane Araújo, as cenas são construídas por meio do processo colaborativo.

“É um espetáculo de humor, mas que aborda temas espinhosos, por isso é capaz de provocar o riso largo mas também a risada contida levando o espectador a transitar pelos caminhos da diversão e da reflexão”, afirma Lidiane. A dupla que na peça vive à margem da sociedade, é vivida por Denis Camargo e Ana Vaz.

