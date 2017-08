Entre amigos

É só ela chegar em Brasília para as festas da capital ficarem ainda mais animadas. Morando atualmente no Rio de Janeiro, Lucinha Itapary sempre aterrissa por aqui para rever sua legião de amigos.

E, em sua última estada na capital, ela ganhou homenagem pela passagem de seu aniversário. Almoço caprichado e muito prestigiado no La Tambouille, no ParkShopping, que ficou literalmente lotado.

Bola

Zagueiro Lúcio participa da abertura da 1ª Copa Gari do Brasil, no Mané Garrincha. O evento, no domingo, contará com cerimônia de abertura trazendo várias atrações e a presença de autoridades.

Pôr…

Logo mais, às 16h, Vanessa Meireles e Adriano Mesquita se casam às margens do Lago Paranoá, na residência dos pais da noiva, empresários Geovani e Andrea Meireles, na QL 22 do Lago Sul.

…do sol

Vários convidados do Rio vieram para a casório. Ângela Fragoso Pires, Walter e Maria Célia Moraes ePaulo César e Laise Espírito Santo. Todos estão devidamente acomodados no Meliá Brasil 21.

Tesoura

Hair stylist Ivan David, Renoir Cabelo e Arte, segue para o Rio. Ele foi o único profissional de Brasília selecionado para fazer o concorrido curso master de corte de cabelo Toni&Guy, de Londres.

Unidos

Namorados Ricardo Cobra e Gabriela Moreira estão morando juntos. Eles escolheram um aconchegante duplex na Asa Norte como lar. O casal está programando para o próximo ano o casamento em Brasília.

Amizade

Mais uma separação envolvendo casais queridos de Brasília. Desta vez Armando e Ana Luiza Favato decidiram se separar. Amigavelmente cada um optou por seguir um caminho diferente do outro.

Fotos: César Rebouças