Embaixada da Polônia é palco de desfile

Em favor da Abrace Brasília, o desfile internacional Flor da Esperança, realizado em parceria com o Polo de Moda do Guará, aconteceu na Embaixada da Polônia. O evento foi idealizado por Nágela Maria com Cosete Ramos Gebrim, presidente da Sociedade dos Amigos da Polônia, e a embaixatriz da Polônia Katarzina Braiter.

Além de Nágela, que apresentou sua coleção de festa no desfile, os convidados também puderam conferir a coleção do estilista polonês Maciej Zien, presente no evento. A primeira-dama do Distrito Federal Márcia Rollemberg foi patronesse de honra da tarde. A decoração ficou a cargo da dupla Maria e Antônia Palhares, da Table Parfaite.

1 de 10

Fotos de Edy Amaro e Charlotte Vilela